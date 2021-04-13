МЧС предупредило о лавиноопасности в горах Сочи до 16 апреля

ГУ МЧС по Краснодарском краю распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Сочи.

Согласно сообщению ведомства, угроза схода лавин возможна выше 1000 метров. Предупреждение действует с 18:00 13 апреля до 18:00 16 апреля. МЧС не исключает возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры. Кроме того, возможно затруднение в работе автомобильного транспорта, перекрытие автомобильных дорог, мостов тоннелей.

Спасательные службы просят жителей и гостей курорта соблюдать меры безопасности: не выходить в горы в снегопад и непогоду, находясь в горах, следить за изменением погоды, знать в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин.

Алексей Белянин