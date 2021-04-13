Более 3 тысяч жителей Удмуртии получили бесплатные лекарства с начала года

С начала 2021 года 3,14 пациентов Удмуртии получили бесплатные лекарства. На эти цели на год выделено 158,73 млн руб. из республиканского и федерального бюджетов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Бесплатные лекарственные препараты в амбулаторных условиях пациенты получают в течение одного года с момента постановки на диспансерный учет. Для этого пациентам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, или же операции по аортокоронарному шунтированию, ангиопластике коронарных артерий со стентированием, катетерной абляции, после выписки из стационара необходимо обратиться к своему участковому терапевту, который и выпишет рецепт на получение лекарственного препарата»,— отметил главный внештатный кардиолог минздрава Удмуртии Сергей Помосов.