«ВКонтакте» заблокировала страницу «ФСИН»

«ВКонтакте» заблокировала сообщество Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Поводом для блокировки стал объявленный сообществом сбор пожертвований. Во ФСИН утверждают, что у ведомства нет аккаунта в соцсети, и заблокированная страница не имеет отношения ко ФСИН.

Накануне, 12 апреля, сообщество ФСИН России во «ВКонтакте» начало сбор пожертвований, внимание на это обратил Telegram-канал Mash. На странице ФСИН появилась кнопка «Поддержать», можно было пожертвовать сообществу от 50 руб. Взамен пользователям обещали ряд преимуществ — в частности, возможность обсуждать «закрытый контент». «Руководители сообщества узнают, что Вы теперь дон, и смогут порадовать Вас чем-то особенным»,— говорилось на странице. У аккаунта ФСИН была галочка, означающая, что он прошел верификацию.

Сейчас по адресу https://vk.com/fsin отображается «Ошибка». На странице написано, что сообщество «заблокировано в связи с возможным нарушением правил сайта». Как пояснили во «ВКонтакте», у соцсети «возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН». В соцсети рассказали, что сообщество было верифицировано по обращению пресс-службы ФСИН около десяти лет назад, однако те сотрудники ведомства, скорее всего, уже в нем не работают.

«Осенью прошлого года мы получили обращение от ФСИН по поводу передачи группы. Но в результате сотрудники не предоставили простого подтверждающего документа и перестали отвечать в диалоге с поддержкой "ВКонтакте"»,— заявили ТАСС в пресс-службе. Во «Контакте» добавили, что сейчас «обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов».

На официальном сайте ФСИН в перечне аккаунтов ведомства в соцсетях страница во «ВКонтакте» не упомянута. В пресс-службе ФСИН заявили, что ведомство не вело сообщество во «ВКонтакте» и не знает, кому оно принадлежит.

«В связи с появлением в СМИ информации о блокировке официальной группы ФСИН России в социальной сети "ВКонтакте" сообщаем, что ведомство в данной социальной сети свою официальную страницу никогда не регистрировало и данная группа не имеет отношения к ФСИН России. …Ранее ФСИН России неоднократно направляла в администрацию социальной сети "ВКонтакте" письма с просьбой удалить данную страницу»,— говорится в пресс-релизе ФСИН.