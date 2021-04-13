Житель Астраханской области подозревается в мошенничестве при получении соцвыплат

В Астраханской области Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, подозреваемого в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По версии следствия, для получения соцвыплаты на приобретение жилья в рамках федеральной целевой программы житель села Началово Приволжского района приобрел у неустановленных лиц трудовую книжку с ложными сведениями о своем трудоустройстве с 2017 года в должности электромонтера у индивидуального предпринимателя. Таким образом, подозреваемому выделили субсидию в размере более 1,8 млн руб.

Расследование дела продолжается.

Мария Шахрай