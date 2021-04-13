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Интерлизинг подвел итоги 2020 года по МСФО

Группа компаний Интерлизинг подвела итоги 2020 года по МСФО. Чистая прибыль составила 383 млн руб. Величина чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ) на конец года достигла 13,2 млрд руб., увеличившись за год на 12%.


Одновременно с этим улучшились показатели финансовой устойчивости Группы. Достаточность капитала увеличилась с 13% до 15%. Соотношение ЧИЛ к долговым обязательствам увеличилось с 90% до 108%.

В результате развития розничной бизнес-модели концентрация ЧИЛ на 5 крупнейших лизингополучателей снизилась с 22% до 7%. Доля крупнейшей группы связанных кредиторов в структуре фондирования снизилась с 84% до 54%. Группе удалось существенно нарастить долю беззалогового бланкового финансирования (облигации и займы частных инвесторов), что позволило повысить гибкость и привлекательность продуктовой линейки для клиентов. Значительные успехи были достигнуты в части работы с изъятым имуществом: величина активов для продажи снизилась за год на 63%. В 2020 году впервые аудитором Группы стала компания KPMG.

«В 2020 году основные усилия команды Интерлизинга были направлены на увеличение объемов бизнеса при одновременном повышении доходности активов и диверсификации пассивов. Итоги 2020 года позволяют с высокой вероятностью прогнозировать получение отличных финансовых результатов в 2021 году» – отметил генеральный директор компании Интерлизинг Сергей Савинов.



ООО «Интерлизинг»


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