Новосибирские казаки будут привлекаться для охраны нереста рыбы от браконьеров

В Новосибирской области прорабатывается вопрос о привлечении представителей Новосибирского отдельского казачьего общества к работе в состав внештатных общественных инспекторов рыбоохраны, сообщает облправительство.

Вопрос об усилении контроля за браконьерством пресечении рыбохозяйственных объектах поднят накануне введения в регионе ограничений на вылов рыбы Верхнеобскому территориальному управлению Росрыболовства рекомендовано увеличить численность инспекторского состава, количество рейдовых групп и стационарных постов в Чано-Барабинской озерно-речной зоне.

Сейчас в регионе действует экодружина в составе 62 представителей казачества.



После прохождения обучения по обеспечению лесоохраны и охраны объектов животного мира в областном минприроды членам дружины присвоен статус общественных инспекторов. В дальнейшем планируется создание отряда по обеспечению рыбоохраны.

По данным минсельхоза края, весенний запрет на рыболовство, связанный с началом нереста рыбы, вводится в регионе с 20 апреля.

Илья Николаев