В Ростове ограничат движение транспорта из-за проведения легкоатлетического пробега

В Ростове-на-Дону 18 апреля будут действовать ограничения движения транспорта до 15:45 на участках проведения легкоатлетического пробега «Ростовское кольцо». Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

В сообщении сказано, что с 9:00 до 9:35 движение будет ограничено на участке «Театральная площадь — ул. Большая Садовая — пр-кт Ворошиловский — Ворошиловский мост- ул. Левобережная — западный пешеходно-транспортный проезд стадиона Ростов Арена». С 10:05 до 10:55 транспорт не сможет проехать на участке «Западный пешеходно-транспортный проезд стадиона Ростов Арена — Ворошиловский мост — ул. Седова — пр. Богатяновский спуск — ул. Береговая — пр. Буденновский — ул. Мечникова — площадь Гарина», с 11:25 до 12:15 — на участке «Площадь Гагарина — пр. М. Нагибина — пр. Ленина (налево) — площадь Народного ополчения — ул. Ларина — ул. Погодина — ул. Нариманова — ул. Бодрая — ул. Борко — пл. Борко — ул. Добровольского — бул. Комарова — площадь перед администрацией Ворошиловского района».

На участке «Площадь перед Администрацией Ворошиловского района — бул. Комарова — пр. Космонавтов — пл. Космонавтов — ул. Волкова — ул. Белорусская — пер. Днепровский — ул. Киргизская — ул. 50 лет Ростсельмаша — ул. Троллейбусная ул. Курчатова — ул. 20-летия Октября — ул. Зеленая — пр. Шолохова -под мост ул. Российская -пр. Шолохова — площадь Воинской славы» движение транспорта будет ограничено с 12:45 до 13:55. На финишном отрезке «пр. Шолохова -разворот налево- пр-кт Шолохова — ул. Щаденко — ул. Щедрина — ул. Вересаева — пр. 40-летия Победы — ул. В. Черевичкина — пл. Толстого — пл. Свободы — пл. К. Маркса — ул. Советская — пл. Театральная» движение будет ограничено с 14:15 до 15:10.

Наталья Шинкарева