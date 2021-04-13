КСП в 2020 году выявила в сфере госзакупок нарушения на 810,5 млн рублей в Новосибирской области

Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области в 2020 году в ходе аудита в сфере государственных закупок выявила 220 нарушений на сумму 810,5 млн руб., сообщила пресс-служба ведомства.

Основная часть нарушений связана с установлением максимальной цены контракта, некачественной и несвоевременно выполненной работой, не опубликованной информацией об исполнении и оплате контрактов, в также с непредъявлением неустойки за несвоевременное исполнение договоров.

Одной из основных проблем, негативно влияющих на «достижение целей социально-экономического развития» называются нарушения при осуществлении закупок и выполнении строительных работ. При этом сохранятся случаи завышения начальной цены. «Проектировщиками допускаются нарушения при определении сметной стоимости строительных работ, которые не всегда выявляются в ходе государственной экспертизы»,— говорится в сообщении.

Всего КСП проверила около 1,8 тыс. контрактов на сумму 25,3 млрд руб.

По результатам аудита контрольное управление Новосибирской области и региональное управление Федеральной антимонопольной службы наложили два административных штрафа на сумму 30,0 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что КСП Новосибирска в 2020 году выявила в бюджетных учреждениях города финансовые нарушения на 1,36 млрд руб., что на 21% меньше, чем было в 2019 году. Председатель КСП Геннадий Шилохвостов объяснял это сокращением случаев нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления финансовой отчетности.

Екатерина Лукашевич