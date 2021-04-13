На Урале от COVID-19 скончались еще 16 человек

За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 16 человек скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”. С начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 84 213 человек, более 77,5 тыс. пациентов выздоровели, 2 863 больных скончались.

Напомним, на прошлой неделе в регионе был зарегистрирован первый случай заражения британским штаммом коронавируса. В Свердловской области также продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Так, с начала прививочной кампании вакцинацию завершили более 168,7 тыс. человек.