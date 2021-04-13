Для школ Башкирии закупают оборудование на 139,55 млн рублей

Министерство образования Башкирии на аукционе 23 апреля отберет поставщика цифрового оборудования для создания в школах сел и малых городов республики центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта —139,55 млн руб., он будет оплачен за счет средств бюджета республики. Закупка проводится в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Поставщик должен доставить от трех до девяти лабораторий для каждой из 207 школ в течение 45 календарных дней с даты заключения контракта. Всего нужно поставить 1499 цифровых лабораторий, в том числе 440 лабораторий по биологии, химии и физике средней стоимостью 85 тыс. руб. за штуку и 179 цифровых ученических лабораторий для уроков физики, химии и биологии по цене 152,82 тыс. руб.

В состав каждой лаборатории входит программное обеспечение, методические рекомендации. Для лаборатории по биологии, например, требуется беспроводной мультидатчик со встроенными датчиками для измерения относительной влажности, освещенности, температуры, электрической проводимости, цифровая видеокамера, оборудованная увеличительной линзой, для выполнения учениками экспериментов по предметной области. В лаборатории по физике, в том числе, должен быть выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием. В объединенной предметной лаборатории — электронные весы, оптический микроскоп и так далее.

Майя Иванова