В Волжском предприниматель подозревается в использовании чужих товарных знаков

В Волжском Волгоградской области сотрудники УМВД выявили факт незаконного использования чужих товарных знаков. По данному факту возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого индивидуального предпринимателя (ч. 1 ст. 180 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба управления.

По версии следствия, 25-летняя подозреваемая приобрела на одном из рынков за пределами региона наручные часы с логотипами известных мировых брендов и продавала их в магазине в Волжском без заключения соглашения с правообладателем на использование товарных знаков. Сотрудники изъяли продукцию. Установленный ущерб, причиненный правообладателям, составил почти 4 млн руб.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мария Шахрай