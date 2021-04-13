ООО «Галактика» получило под застройку на Левенцовке более 151 тыс. кв. м земли

ООО «Специализированный застройщик «Галактика»» получило в аренду участок площадью более 151,4 тыс. кв. м для застройки в микрорайоне Левенцовском в Ростове. Соответствующая информация опубликована на портале правовой информации.

Как следует из постановления, «Галактика» должна построить 15 домов и восемь трансформаторных подстанций. Право аренды предоставлено застройщику на 10 лет.

Земельный участок предоставлен компании без проведения торгов в аренду в рамках инвестиционного проекта. Согласно проекту, компания должна предоставить квартиры обманутым дольщикам, а также спроектировать в районе школу и детские сады и передать их в собственность города.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик «Галактика»» было учреждено в Москве в 1997 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 400 млн руб. Бенефициаром и генеральным директором компании является депутат Заксобрания Ростовской области Арутюн Сурмалян. Выручка компании в 2020 году составила 9,3 млн руб., а чистая прибыль — 550 тыс. руб.

Наталья Шинкарева