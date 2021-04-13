Директора сети стоматологий в Удмуртии будут судить за нападение на полицейского и невыплату зарплаты

36-летнюю директора сети стоматологических клиник из Удмуртии будут судить не невыплату зарплаты 18 сотрудникам в 1,37 млн руб., а также за нападение на полицейского, которому было дано поручение об ее принудительном приводе (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Установлено, что с февраля по ноябрь 2019 года обвиняемая не выплачивала зарплату 18 сотрудником, тратя деньги организации на личные нужды, в том числе отдых на курортах и тренинги. Затем она уклонялась от явки для участия в следственных действиях, а после нанесла несколько ударов полицейскому, который прибыл за женщиной. Отметим, что обвиняемая не признала вину в совершенных преступления и не приняла меры к возмещению ущерба. В настоящее время на ее имущество и банковские счета наложен арест.