В Ярославле еще одна семья из взорвавшегося дома получила деньги на квартиру

В Ярославле еще одна семья из пострадавшего в результате взрыва бытового газа дома на улице Батова в Дзержинском районе приобрела новую квартиру, сообщили в пресс-службе мэрии города. Новое жилье взамен утраченного приобрели уже 11 семей из 12 проживавших в наиболее пострадавших от взрыва квартирах.

По словам заместителя мэра Ярославля по социальной политике Елены Новик, пострадавшая семья предоставила полный пакет необходимых документов на получение средств на покупку жилья. Размер выплаты определяется исходя из средней рыночной стоимости одного кв. м в размере 42 тыс. 389 руб. и общей площади утраченного жилья.

«Также были представлены договор купли-продажи и характеристика приобретаемого жилого помещения на соответствие установленным условиям. В ближайшие дни денежные средства будут перечислены на счет продавца квартиры»,— пояснила госпожа Новик.

Напомним, взрыв в многоквартирном жилом доме на улице Батова в Ярославле произошел вечером 21 августа. В результате взрыва погибли три человека и четверо пострадали. В доме произошло частичное обрушение конструкций на нескольких этажах. Из дома были эвакуированы более 200 человек, большинство из которых было размещено в пунктах временного размещения, открытых в гостиницах «Которосль» и «Азимут».

На приобретение жилья 12 семьям, проживавшим в наиболее пострадавших квартирах, из резервного фонда регионального правительства было выделено более 29.3 млн руб. На приобретение квартир другим жителям дома деньги направит федеральный бюджет.

Дарья Сабаева