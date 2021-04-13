Уральца оштрафовали на 500 тыс. рублей за оправдание терроризма в комментариях в соцсетях

Центральный окружной военный суд оштрафовал на 500 тыс. руб. жителя Новоуральска (Свердловская область) за публичное оправдание терроризма в интернете (ч.2 ст.205.2 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Следствием установлено, что в марте 2019 года подсудимый оставил под новостью в социальной сети три комментария, которые, согласно заключению комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, содержали признаки публичного оправдания террористического акта.

По уголовному делу был проведен обыск по месту жительства осужденного и несколько осмотров предметов, проведены комплексная психолого-лингвистическая и амбулаторная психиатрическая судебные экспертизы, допрошен ряд свидетелей, выполнены иные необходимые мероприятия. Осужденный вину полностью признал.

Илья Смирнов