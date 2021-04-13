Райффайзенбанк снижает ставки рефинансирования потребительских кредитов

Райффайзенбанк снижает минимальные ставки рефинансирования потребительских кредитов до 4,99% для зарплатных клиентов и до 5,49% для остальных заемщиков.
«Мы один из самых надежных банков в стране, поэтому, даже несмотря на повышение ключевой ставки, можем предложить клиентам выгодное решение для снижения долговой нагрузки,— говорит управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.— У нас просто объединить в один до пяти займов, в том числе из разных банков. Это в том числе и способ избавиться от дополнительных забот: как бы не пропустить платеж в разных банках и не испортить свою кредитную историю».
Более 70% всех кредитов Райффайзенбанк выдает полностью онлайн, без встречи с представителем банка для подписания документов. Подробнее об условиях рефинансирования в Райффайзенбанке можно узнать на raif.ru.
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 12 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более 45 тыс. сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1,9 тыс. подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.