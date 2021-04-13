В Краснодаре завершено расследование дела о заказном убийстве бизнесмена

Уголовное дело о заказном убийстве краснодарского бизнесмена, которое произошло 29 июня прошлого года, направлено в суд, сообщила прокуратура Краснодарского края. Предприниматель Александр Биришев был застрелен в своем автомобиле на одной из центральных улиц Краснодара.

Подозреваемые в совершении заказного убийства были задержаны вскоре после преступления, о чем сообщало региональное следственное управление СКР.

Следствие полагает, что к убийству причастны трое уроженцев Республики Дагестан, руководящая роль в группе принадлежала Загиду Садулаеву. По данным прокуратуры края, замысел на убийство Александра Биришева возник у его знакомого, с которым у бизнесмена были неприязненные отношения, не позднее декабря 2019 года (личность заказчика следствием не установлена). Заказчик, по версии обвинения, привлек к совершению преступления Загида Садулаева, предложив ему денежное вознаграждение, на что тот согласился. В свою очередь, в мае 2020 года господин Садулаев убедил еще двоих своих соотечественников участвовать в совершении убийства, предложив одному из них напасть на бизнесмена, а второму — помочь киллеру скрыться, уехав в Дагестан. Затем организатор преступления передал исполнителю пистолет и фальшивые номерные знаки для автомобиля Lada Grantа. Преступники подстерегли бизнесмена на парковке, один из них произвел в Александра Биришева три выстрела, после чего скрылись. Поставив автомобиль в гараж, они выкинули номера и оружие в реку Кубань, а затем уехали в Дагестан. Однако уже через неделю злоумышленники были задержаны.

Уголовное дело находилось в производстве следственного управления СКР по краю. Судебный процесс будет проходить в краснодарском краевом суде.

Анна Перова, Краснодар