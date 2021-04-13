«Реальное дело 4.0», или Московская промышленность нового поколения

Обозреватель “Ъ FM” Григорий Колганов рассказывает о технологиях, которые разрабатывает компания «Нейроботикс».

Давняя мечта фантастов прошлого — управление предметами силой мысли — в XXI веке становится повседневностью. При помощи специальных датчиков, закрепленных на голове, можно тренировать концентрацию или контролировать работу инвалидной коляски, «умного дома» и даже компьютера. Столичная компания «Нейроботикс» — один из ведущих игроков на рынке нейротехнологий по версии московского департамента инвестиционной и промышленной политики.

Особая гордость производителя — гарнитура Neuroplay, которая выгодно отличается от аналогов, рассказывает заместитель гендиректора «Нейроботикс» Раиса Богачева: «У нас очень хорошо программа чистит артефакты — это моргание, движение головы, стискивание зубов. Используются технологии, запатентованные нами, сухих активных электродов. В прошлое уходят мокрые электроды с гелем. Надевают гаджет, и сразу, собственно, уже считывается электроактивность мозга, и можно управлять каким-то роботом, например».

На столь молодом рынке «Нейроботикс» практически ветеран: компания в этом году отмечает свое 17-летие.