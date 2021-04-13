Мишустин назначил нового главу Рослесхоза

Руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) назначен Иван Советников, ранее занимавший пост заместителя. Бывший глава Рослесхоза Сергей Аноприенко займет должность замминистра в Министерстве природных ресурсов и экологии. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Господин Советников стал заместителем главы Рослесхоза в 2020 году. Он курировал выполнение программы цифровой трансформации ведомства, осуществление и обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней. До этого он возглавлял комитет лесного хозяйства Подмосковья, был заместителем директора департамента госполитики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды.