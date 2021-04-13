Пермская гриль-таверна «Монтенегро» пройдет ребрендинг

Ресторанная группа «Фо-Рест» планирует провести ребрендинг своей гриль-таверны «Монтенегро» (ул. Максима Горького, 28). Об этом “Ъ-Прикамье” рассказал гендиректор «Фо-Рест» Вадим Яхнин. Название и концепцию заведения собственники раскроют в начале лета.

По словам Вадима Яхнина, запуск нового проекта будет проходить без приостановки работы «Монтенегро». «Гриль-таверна не будет закрываться для посетителей. В теплое время будет работать летняя веранда, за это время проведем работы в основном помещении и осенью-зимой запустим новое заведение»,— сообщил руководитель «Фо-Рест».

Гриль-таверна «Монтенегро» работает в Перми с 2009 года. В группу «Фо-Рест» входят также пермские ресторан LesMarches, ресторанный дом «Дунай», азиатское бистро «Меконг» и таверна «Монтенегро» в Березниках, она продолжит свою работу в прежнем формате.