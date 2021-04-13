Росимущество продает здание ЦУМа в Уфе

Росимущество выставило на торги помещения в здании Центрального универмага (ЦУМ, улица Маркса 23) общей площадью 5,2 тыс. кв. м и участок под ним площадью 2,74 тыс. кв. м. Начальная цена лота составляет 339,2 млн руб. Торги назначены на 23 апреля. Заявки принимаются до 19 апреля. Участникам торгов необходимо внести задаток в размере 17 млн руб. Шаг аукциона установлен в 3,39 млн руб. На сегодняшний день, как следует из информации, опубликованной на портале о проведении торгов, ни одной заявки не подано.

В настоящее время актив принадлежит ОАО «Центральный универмаг».

В 2019 году арбитражный суд Татарстана обязал владельцев здания ЦУМа выставить актив на продажу вместе с земельным участком. Тем самым суд удовлетворил требование казанского банка «Спурт» (лицензия отозвана ЦБ в июле 2017 года) об обращении взыскания на имущество, заложенное «Центральным универмагом» и венгерской компанией «Проинвест». Задолженность заемщика перед банком составляет 430,47 млн руб.

Влада Шипилова