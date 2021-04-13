Энгельсские бутлегеры стали фигурантами уголовного дела о незаконном использовании товарных знаков

В отношении двух жителей Энгельса, которые подозреваются в хранении и перевозке немаркированной алкогольной продукции, возбудили еще одно уголовное дело – по ч. 4 ст. 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Установлено, что на протяжении нескольких месяцев 2020 года, подозреваемые хранили и перевозили на территории районного центра немаркированный алкоголь, подлежащий обязательной маркировке акцизными марками, в особо крупном размере.

Фигуранты перевозили продукцию большегрузным транспортом из других регионов, используя услуги транспортных компаний. Для хранения фальсификата они использовали несколько помещений в различных гаражных кооперативах города.

Полицейские изъяли у них более 75 тыс. бутылок алкоголя различных наименований общей стоимостью более 12 млн руб.

Выявлены дополнительные эпизоды деятельности фигурантов, связанные с незаконным использованием товарных знаков, размещенных на перевозимой и реализуемой ими алкогольной продукции.

Марина Ковалева