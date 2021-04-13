На Ставрополье адвоката будут судить за махинации с получением выплат

В Ставропольском крае в суд передано дело адвоката, которого правоохранители подозревают в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в мае 2010 года подозреваемая предоставила в управление Пенсионного фонда РФ фиктивные документы для предоставления пенсии, в которых значилось, что она является инвалидом второй группы по общему заболеванию бессрочно. В результате женщина с мая 2010 по апрель 2017 года незаконно получила пенсию по инвалидности на общую сумму свыше 650 тыс. руб.

Наталья Шинкарева