Депутат обратилась к президенту с просьбой о проверке ректора университета в Горно-Алтайске

Депутат госсобрания Республики Алтай Мария Демина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о проведении прокурорской проверки в отношении исполняющего обязанности ректора Горно-Алтайского государственного университета Виталия Недельского.

По словам депутата, в 2020 году якобы не была произведена аттестация участников конкурса на место главы вуза, хотя закон об обязательном прохождении аттестации к тому моменту уже действовал. Также, по ее мнению, господин Недельский не имеет звание доцента, которое обязательно требуется для претендента на должность ректора.

«Я полагаю, что это основано на личном интересе не только министра образования но и главы Республики Алтай, Олега Хорохордина. Имеет место быть коррупционная составляющая»,– считает госпожа Демина.

Ранее прокуратура региона выявила факты фальсификации результатов вступительных испытаний в Горно-Алтайском государственном госуниверситете. Тогда должностные лица приемной комиссии внесли изменения в бланки 26 абитуриентов, не набравших минимальные баллы по профильным предметам. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Даниил Тарабукин