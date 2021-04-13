Toyota готовит семейство электромобилей Beyond Zero

Toyota и Subaru готовят семейство электромобилей, которые выйдут под новым суббрендом Beyond Zero.

Семейство моделей будет построено на новой платформе e-TNGA, позволяющей делать автомобили различной ширины, длины, высоты и габаритов колесной базы, с передним, задним или полным приводом, с широким диапазоном аккумуляторных батарей и электродвигателей. Ожидается, что в линейке Beyond Zero появятся машины разных классов, но первым будет представлен кроссовер.

Официальная премьера нового электромобиля Beyond Zero состоится на автосалоне в Шанхае во второй половине апреля 2021 года.