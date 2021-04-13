Бывший сотрудник саратовской «Дирекция автодорог» стал фигурантом второго уголовного дела

В Саратове в отношении бывшего сотрудника казенного предприятия области «Дирекция автомобильных дорог» возбудили второе уголовное дело – по ч. 3 ст. 204 УК (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением). Ранее этого же сотрудника было возбуждено дело о получении взятки, напомнили в пресс-службе СУ СК.

По данным следствия, с марта 2011 года по январь 2014 года сотрудник дирекции, занимавший на тот момент различные должности на предприятии и выполнявший управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получил от руководства подведомственной организации, специализирующейся на строительстве, ремонте и содержании дорог, свыше 1 млн руб. за беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ и неприменение мер реагирования при ненадлежащем исполнении работ по содержанию дорог в соответствии с заключенными государственными контрактами и гражданско-правовыми договорами.

Оба уголовных дела соединены в одном производстве.

Проводятся следственные и процессуальные действия.

Марина Ковалева