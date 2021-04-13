Небоскреб-ракета уходит на старт

В честь Дня космонавтики в Москве начали строить нашумевший небоскреб-ракету. 300-метровое здание в форме космического аппарата станет новой штаб-квартирой «Роскосмоса». Офис будет расположен в столичных Филях, а рядом с ним разместятся все дочерние предприятия корпорации. Для чего нужно новое здание? И что его появление означает для города? Расскажет Иван Якунин.

«Поручаю “Роскосмосу” совместно с правительством Москвы сформировать национальный космический центр. Коллеги приходили ко мне, докладывали, это хороший проект, он должен объединить основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства, а также обеспечить проведение научных исследований и подготовку кадров», — заявил Владимир Путин.

Это фрагмент послания Федеральному собранию 2019 года. Тогда и началось проектирование столичной земли размером 7 га. Задача стояла амбициозная: объединить на территории завода имени Хруничева, где делают ракеты «Протон» и «Ангара», около 200 предприятий, связанных с «Роскосмосом». Венчал план огромный 300-метровый небоскреб в форме ракеты, по высоте это половина Останкинской башни. Там должны будут разместиться головной офис «Роскосмоса» и несколько профильных предприятий. Рогозин доложил о разработке Путину, президент предостерег от возможных махинаций.

Дмитрий Рогозин: «Мы сейчас вкладываем в него дополнительные средства». Владимир Путин: «Землей не будете торговать?» Д.Р.: «Ни в коем случае». В.П.: «Надеюсь».

На территорию космического кластера перевезут конструкторские бюро и профильные факультеты столичных вузов, там же откроют свой центр управления полетами, как в Королеве, что позволит сформировать 20 тыс. рабочих мест. Сам Рогозин объяснял, что это необходимо для синергии сотрудников из разных предприятий. Может, и правда, в этом спасение российской космической отрасли.

Но как сотрудники центра будут к девяти утра добираться на работу? Власти, конечно, обещают построить два новых моста через Москву-реку, чтобы избежать пробок, но директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаила Блинкина это не убедило: «Никакое шоссе такого просто не выдержит. Если значительная часть этих людей поедет на работу на автомобилях, то они никогда не приедут, потому что будут стоять в пробке до следующей недели. Эта территория “безавтомобильная”. Конечно, там есть машины: начальство на личном транспорте, такси, каршеринг, но на своих автомобилях люди не приезжают.

Но если есть умники, которые скажут, что можно при такой плотности и высотности застройки обеспечить автомобильный доступ, то ответ — нет, нельзя.





Попробуйте экспериментально».

Пока непонятно, в какую сумму обойдется проект. В СМИ фигурирует сумма 25 млрд руб., но это только те деньги, которые вкладывает правительство Москвы. Астрофизик, профессор РАН Сергей Попов убежден, что новые офисы «Роскосмоса» не должны быть в приоритете: «Если команда хочет выиграть Евролигу, все сводится не к строительству стадионов. И хотя в появлении новых центров нет ничего плохого, в нашей космической отрасли есть гораздо более серьезные проблемы. Я бы скорее говорил о том, что нужны апгрейды лабораторий, в которых создаются космические аппараты.

Всем понятно, что если вы хотите делать новый космический аппарат, вы не будете это делать на сотом этаже небоскреба».

По заявлению Рогозина, национальный космический центр должен быть готов уже в 2022 году, а в 2023 году в него заедут сотрудники предприятий. Пока до этого далеко. В мэрии накануне рассказали, что только закончили с устройством буронабивных свай.