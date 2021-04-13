Промышленность для первого полета Предприятия Удмуртии уже 60 лет вносят вклад в развитие космической отрасли

Материал подготовлен при участии ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – опорного банка оборонно-промышленного комплекса России.

60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос на аппарате «Восток-1». К созданию этого космического корабля привлекли большое количество предприятий Советского Союза, в том числе из Удмуртии. В Ижевске была изготовлена аппаратура связи и электромоделирующая станция «Электрон». Успехи в космосе повлекли появление новых задач перед предприятиями и развитие направлений, связанных с радиосвязью и телеметрией в республике, которое происходит и в наши дни.

Большое количество предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом, в Удмуртии, подразумевало наличие квалифицированных инженерно-технических работников. После окончания Великой Отечественной войны страна становилась одним из центров развития приборостроения.

Работа над системами связи, командными приборами для нужд оборонного комплекса велась на Ижевском мотозаводе. Наличие необходимых компетенций позволило разработать высокоточную аппаратуру связи, которая была использована для аппарата «Восток-1», отправившегося 12 апреля 1961 года в космос.

Именно здесь была разработана электромоделирующая станция «Электрон», которая в 1961 году рассчитывала траекторию полета корабля Юрия Гагарина. Впоследствии завод участвовал в реализации важнейших государственных космических программ: «Восток», «Венера», «Марс», «Салют», «Мир», «Союз», «Прогресс», «Фобос», «Союз-Аполлон», «Буран-Энергия», МКС и других.

С 1961 года в национальных космических проектах в качестве производителя телеметрических систем начал участвовать только что созданный Ижевский радиозавод. Это направление станет для него одним из основных. Завод изготовил первые приборы телеметрических систем для ракеты-носителя «Восток». В 1964 году достигла планеты Венеры автоматическая станция «Венера-4» с радиотелеметрической системой ИРЗ. Затем началось производство аппаратуры для спутниковой навигации и космической связи. В 1987 году на заводе освоен высокоорбитальный связной ретранслятор с функцией обеспечения прямой передачи информации с космической станции «Мир», в том числе и при выходе ее из зоны прямой связи.

В настоящее время предприятия из Удмуртии остаются разработчиками и поставщиками различного оборудования связи и телеметрии для космической отрасли, бортовых вычислительных машин, антенных систем для автоматической стыковки космических кораблей с МКС, аппаратуры систем управления ракет-носителей «Протон-М», «Ангара».

Оборудование, произведенное в Ижевске, поставлено для технического и стартового комплекса космодрома «Восточный». Бортовая система видеоконтроля успешно отработала в составе ракеты-носителя «Союз-2.1а», стартовавшей с космодрома «Восточный» в 2016 году.

В 2019 году завершена работа по созданию системы электроавтоматики десантного модуля «ЭкзоМарс-2020». Она предназначена для управления бортовой аппаратурой, отгружена заказчику.

Для космической отрасли предприятия Удмуртии поставляют не только высокоточную технику, но и различные материалы, в частности, высокопрочная сталь из Ижевска идет для изготовления деталей реактивных двигателей, бортовой аппаратуры искусственных спутников земли и ракет.

В настоящее время различное оборудование и материалы для «Роскосмоса» поставляют порядка 10 крупных предприятий Удмуртии, однако интерес госкорпорации к возможности расширить сотрудничество с компаниями региона есть.

Так, во время визита в 2019 году в Удмуртию генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в перечень предложений по сотрудничеству вошли более 70 компаний республики, которые могли бы участвовать в работе космодрома «Восточный».

Продукция предприятий была представлена в каталоге по направлениям: строительство, машиностроение и металлообработка, транспорт, ИТ-решения, продукты питания, легкая промышленность, средства безопасности, оборудование. Каталог продукции гражданского назначения предприятий Удмуртии, предназначенной для целей «Роскосмоса», был сформирован министерством промышленности и торговли республики совместно с АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер» и предприятиями.

В каталоге продукции, предложенной для «Роскосмоса», представлены не только предприятия оборонно-промышленного комплекса, но и другие перспективные компании Удмуртии: ООО «ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод», ООО «Ижевский завод тепловой техники», НПО «Компьютер», ООО «Центр Высоких Технологий», DIRECTUM, ООО «КомАР» (резидент ТОСЭР «Сарапул»), «Ижевский завод керамических материалов», ООО «Орион», ООО НПО «Базальтовые технологии». завод гидравлического оборудования «Донвард»; АО «Кезский сырзавод»; АО «Милком», «Увинская жемчужина», ООО «Новый дом», АО «Свет» и другие.

«Эта инициатива — отличная возможность для предприятий республики, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса, расширить рынки сбыта гражданской продукции. Сегодня наши оборонные предприятия активно развивают гражданское направление и могут закрыть потребности в специальной технике, лифтовом оборудовании, робототехнике, аппаратуре спутниковой навигации, тепло- и климатотехнике, вентиляционном оборудовании»,— прокомментировал тогда глава Удмуртии Александр Бречалов.

Дмитрий Рогозин в свою очередь отметил готовность рассмотреть перечень предлагаемой продукции предприятий Удмуртии. Кроме того, в ходе встречи главы Удмуртии и главы «Роскосмоса» стороны обсудили возможность расширения сотрудничества Госкорпорации с рядом предприятий региона. И не только по поставкам оборудования и материалов, но и в области образования.

Так, в Удмуртии планируется развивать космоквантум — образовательную программу для детей по аэрокосмическому направлению, целью которой является погружение обучающихся в инженерные области космонавтики.

Компетенции предприятий Удмуртии позволяют им выпускать высококачественное и надежное оборудование для космической отрасли. Необходимость постоянно совершенствовать выпускаемую технику и материалы, разрабатывать что-то новое побуждает вкладывать в это дополнительные ресурсы. Потребность в квалифицированных кадрах заставляет больше думать об удовлетворенности работников условиями труда и решении многих вопросов, в частности жилищного. Соответственно предприятия нуждаются в финансовом партнере, который обеспечит их кредитными ресурсами для развития и выполнения заказа, и предложит оптимальные условия для работников по решению их задач. Таким партнером для ракетно-космической отрасли стал ПАО «Промсвязьбанк».

Региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев: «Развитие космической промышленности, научные исследования давали и сейчас дают нам новые знания и технологии, которые не только позволяют постигать тайны мироздания, но и меняют жизнь на Земле, совершенствуя технику и материалы, используемые в мирной жизни. Все это требует финансовой поддержки. На сегодняшний день ПСБ в Удмуртии установлены кредитно-гарантийные лимиты на сумму 9,3 млрд руб. для предприятий, задействованных в космической отрасли. А их работникам уже доступны льготные условия по потребительским кредитам, кредитным картам, вкладам, накопительным счетам, действуют максимально комфортные условия для покупки жилья».

В декабре 2020 года ПСБ приобрел 100% акций «Роскосмосбанка». В результате объединения ПСБ станет банком-партнером ракетно-космической отрасли.