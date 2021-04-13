В Пензенской области на организацию летнего отдыха детей направили 270 млн рублей

В Пензенской области в летний период 2021 года для организации отдыха детей запланирована работа 350 лагерей. На проведение оздоровительных кампаний из областного бюджета выделили 270 млн руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Организованными формами отдыха будут охвачены более 40 тыс. детей, в том числе почти 15 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Так, предусмотрели более 10 тыс. путевок в загородные лагеря, около 26 тыс. детей отдохнут в пришкольных лагерях, более 2 тыс. путевок предусмотрено в лагеря труда и отдыха, а также 1,5 тыс. путевок в санаторно-оздоровительные лагеря.

Первые лагеря планируются открыть 1-2 июня, уточнили в облправительстве.

Мария Шахрай