В Ярославской области бизнесмен лишился техники за долги в 13 млн рублей

В Мышкинском районе Ярославской области у индивидуального предпринимателя, задолжавшего строительной компании 13 млн руб., в счет долга забрали строительную технику, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России. В пресс-службе пояснили, что мужчина занимался грузоперевозками. У него в собственности находилось несколько единиц строительной техники.

«В рамках исполнительных производств в отношении данного имущества был вынесен запрет на регистрационные действия, а должник уведомлен, что в случае, если долг не будет оплачен, имущество будет арестовано, а впоследствии — передано на реализацию»,— пояснили в пресс-службе, добавив, что полностью оплатить задолженность индивидуальный предприниматель не смог.

По данным пресс-службы, несколько единиц спецтехники были переданы на торги. В ходе торгов, имущество не было реализовано. Строительной компании было предложено принять имущество в счет оплаты долга.

Дарья Сабаева