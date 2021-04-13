В Самаре отключат горячую воду в четырех районах

Горячая вода отключена во вторник в Самаре в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах. Речь идет о домах в границах ул. Водников, Максима Горького, Волжского проспекта, Осипенко, Ленинской, Полевой, Арцыбушевской, Венцека и Пионерской. Это связано с проверкой повышенной температурой теплоносителя сетей от Самарской ГРЭС. Об этом сообщает филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс».

«С 14 по 15 апреля очередной этап испытаний пройдет на сетях Самарской ТЭЦ. В связи с этим будет отключено горячее водоснабжение в Кировском, Промышленном и в части Октябрьского и Советского районов, в границах улиц: Карла Маркса – Ракитовское шоссе – Зубчаниновское шоссе – Литвинова – Мелекесская – Стара-Загора – Ташкентская – Московское шоссе – Демократическая – Солнечная – Ново-Садовая – Солнечная – Нагорная – Свободы - Алма-Атинская – Демократическая – Ташкентская»,– говорится в сообщении.

В целях безопасности в этих районах отключат тепло в детсадах, больницах и поликлиниках и тех домах, нарушающих нормативные требования к теплопотребляющим установкам и их содержанию. Горожан просят не парковать машины в зоне теплосетей и не приближаться к местам парения.

Георгий Портнов