Ростехнадзор расследует аварию на Барнаульской ТЭЦ-2

Сибирское управление Ростехнадзора расследует аварию на Барнаульской ТЭЦ-2. Для выяснения причин инцидента создана комиссия под председательством замруководителя управления, сообщает ведомство.

Обрушение верхней части железобетонной дымовой трубы №2, около 50 м произошло 11 апреля в 20:19 по местному времени. «Обломками ствола дымовой трубы поврежден участок галереи ленточных конвейеров №2/1А, №2/1Б тракта топливоподачи»,— уточнили Ростехнадзоре. Пострадавших в результате происшествия нет.

По информации Сибирской генерирующей компании (СГК), опубликованной в официальном Telegram-канале, параметры подачи горячей воды, а также отопления для некоторых потребителей ТЭЦ-2 снижены. Специалисты подключают дополнительные мощности, восстанавливают тракт топливоподачи.

Ранее сообщалось, что часть пользователей тепловой электростанции переключили на резервные схемы теплоснабжения. По словам технического директора СГК Олега Петрова, восстановительные работы планируется провести в течение четырех дней.

Власти города ввели 12 апреля режим повышенной готовности. Региональная прокуратура проводит проверку, по итогам которой оценит соблюдение «прав потребителей на обеспечение надлежащего теплоснабжения, горячего водоснабжения».

Барнаульская ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1955 году. За последние пять лет на ее ремонт было выделено 2 млрд руб., в 2021 году направлено 400 млн руб.

Екатерина Лукашевич