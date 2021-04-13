Астраханец проведет 4,5 года в колонии за сбыт фальсифицированного алкоголя

Приволжский районный суд Астраханской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Астрахани. Он признан виновным в незаконном обороте немаркированного алкоголя и использовании чужого товарного знака, а также обороте алкоголя без соответствующей лицензии, использовании поддельных акцизных марок и хранении в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщили в областной прокуратуре, с декабря 2016 года по октябрь 2017 года на территории Астрахани и Приволжского района области подсудимый совместно со знакомым реализовывал алкоголь без соответствующей лицензии, используя поддельные акцизные марки. Кроме того, они якобы реализовывали алкогольную продукцию с нанесенными на нее чужими товарными знаками, сходными с оригинальными. В ходе проведения оперативных мероприятий из незаконного оборота было изъято более 8 тыс. бутылок без каких-либо документов, подтверждающих легальность производства и оборота продукции.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворил гражданский иск в пользу компании в размере более 3 млн руб.

Мария Шахрай