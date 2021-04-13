В Ростовской области двое мужчин получили по девять лет колонии за попытку сбыта наркотиков

Новошахтинский городской суд признал виновным в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) местных жителей Александра Шиллинга и Анатолия Трущенко. Им назначено наказание в виде девяти лет 11 месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что Шиллинг и Трущенко в марте 2020 года приобрели онлайн с целью продажи крупную партию синтетического наркотика. Часть наркотика они разложили в восемь тайников в Новошахтинске, а еще 25 расфасованных пакетов остались в их машине. После задержания мужчин вещества были обнаружены и изъяты правоохранителями.

Наталья Шинкарева