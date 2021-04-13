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Тело мужчины обнаружили в Завьяловском районе Удмуртии

Тело 58-летнего мужчины обнаружили в доме в пос. Первомайский Завьяловского района Удмуртии утром 12 апреля. Его супруга госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По имеющейся информации, супруги перестали выходит на связь с родственниками, а те обратились к соседям с просьбой проверить их. Предварительная причина смерти мужчины — отравление угарным газом в результате нарушения техники безопасности при эксплуатации газового котла.

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