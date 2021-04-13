В Уфе выставлены на торги помещения УХБК

Конкурсный управляющий ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» Александр Барбашин выставил на торги единым лотом помещения универсального рынка ХБК. Начальная цена имущественного комплекса составляет 713,36 млн руб. Торги назначены на 27 мая. Заявки участников принимаются до 26 мая. Большая часть комплекса ХБК стоимостью 669,6 млн руб. находится в залоге у Россельхозбанка.

В состав лота входят восемь помещений в здании на улице Менделеева, 137, право аренды участка под зданиями ХБК и ТРК «Иремель» площадью 4,1 га, который оценен в 92,39 млн руб., право аренды прилегающей к комплексу территории площадью 1,7 га и гараж площадью 731,2 кв. м.

Площади ХБК в настоящее время арендуют около сотни компаний, в том числе Kerama Marazzi, RBT, «Мир электроники», Familia и другие.

По данным открытых источников, УХБК на 78,3% принадлежит Марселю Юсупову, еще 14,4% — у Рафаэля Вахитова. Компания была признана банкротом в июне 2020 года. Общий размер требований кредиторов оценивается более чем в 2 млрд руб. Крупнейшим кредитором является Россельхозбанк — 1,7 млрд.

Влада Шипилова