Чистая прибыль «Ижнефтемаша» за 2020 год выросла на 72,5 млн рублей

ПАО «Ижнефтемаш» завершило 2020 год с чистой прибылью в 195,09 млн руб. Это на 72,5 млн руб. больше, чем в 2019 году. Соответствующий отчет опубликован в системе «Спарк».

Выручка предприятия за год также выросла с 3,14 млрд руб. до 3,16 млрд руб. Кредиторская задолженность увеличилась с 459,3 млн руб. до 470,2 млн руб., дебиторская — сократилась с 657,2 млн руб. до 511,2 млн руб.

ПАО «Ижевский завод нефтяного машиностроения» входит в группу компаний РИМЕРА. Предприятие занимается производством нефтепромыслового оборудования и оказанием сервисных услуг компаниям топливно-энергетического комплекса.