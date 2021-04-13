В Башкирии проведут форум национальных СМИ «Медийыйын»

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о проведении в этом году форума национальных средств массовой информации «Медийыйын».

В документе, опубликованном на портале правовой информации, сообщается, что форум предложил провести Всемирный курултай башкир. Организационному комитету, который возглавил заместитель руководителя администрации главы республики по внутренней политике Урал Кильсенбаев, поручено разработать программу мероприятия и план по его подготовке.

Первоначально планировалось, что в Башкирии пройдет форум башкироязычных СМИ. Вчера указ главы о его проведении был признан утратившим силу.

Влада Шипилова