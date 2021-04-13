В бывшем офисе «Ростелекома» разместится Дом предпринимателя

В бывшем офисе «Ростелекома» в бизнес-центре «Попов» (ул. Ленина, 68) будет открыт краевой Дом предпринимателя. Об этом на заседании штаба по поддержанию экономической стабильности региона заявил министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин.

Дом предпринимателя создается по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. На этой площадке разместятся: агентство малого и среднего предпринимательства, центр «Мой бизнес», микрофинансовая организация края, Корпорация развития МСП, Пермский фонд развития предпринимательства и Центр поддержки экспорта. Планируется, что в полной мере услуги на базе Дома предпринимателя можно будет получать с конца мая.

Штаб-квартиру пермских связистов в центре Перми весной 2020 года приобрело ООО «Екатеринбург-Хоум». Собственники компании сообщали о намерениях открыть на ул. Ленина, 68, бизнес-центр под названием «Попов» (рядом расположена одноименная улица и памятник изобретателю радио). Собственниками помещений в здании на ул. Ленина, 68, также являются Почта России и региональное управление Роскомнадзора.