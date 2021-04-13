На Дону бывшего судебного пристава осудили за превышение должностных полномочий

Новочеркасский городской суд признал виновной в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) бывшего судебного пристава-исполнителя Новочеркасского городского отдела судебных приставов УФССП России по РО Ольгу Орехову. Ей назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на срок три года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что Орехова в ноябре 2015 года без решения суда сняла арест с имущества должника, наложенный в рамках обеспечительных мер по гражданскому делу. Должник реализовал часть имущества, поэтому с него не получилось взыскать более 6 млн руб. долга.

Наталья Шинкарева