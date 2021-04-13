Экспорт из Челябинской области в январе-феврале вырос почти на 40%

Объем экспорта из Челябинской области по итогам января-февраля составил $921,2 млн, что на 39,3% больше, чем за аналогичный период 2020-го, сообщают в министерстве экономического развития региона. Объем поставок в дальнее зарубежье увеличился на 138,9%, в то время как в страны СНГ – упал на 18%.

По объему среди экспортных направлений лидирует Турция ($168,9 млн, +1144,7%), далее следуют Казахстан ($155,5 млн, +8,6%), Кувейт ($119,3 млн, +81,2%), Узбекистан ($84,1 млн, +28%) и Египет ($64,4 млн, +54%).

Внешнеторговый оборот региона за два месяца составил $1,36 млрд – на 29,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.