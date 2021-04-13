Болельщики составили символическую сборную ярославского «Локомотива»

Болельщики ярославского хоккейного клуба «Локомотив» составили символическую сборную команды по итогам прошедшего сезона. Голосование по определению лучших игроков проводилось на странице клуба в соцсети «Вконтакте».

В символическую сборную «Локомотива» по итогам голосования болельщиков вошли вратарь Эдвард Паскуале, защитники Алексей Марченко и Рушан Рафиков, нападающие Егор Коршков, Тему Пулккинен и Павел Красковский.

«Локомотив» завершил хоккейный сезон 29 марта. В Москве в седьмом решающем матче второго раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский клуб уступил ЦСКА со счетом 0:2 и выбыл из дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина, проиграв в серии до четырех побед с результатом 3-4.

Антон Антонов