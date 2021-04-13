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Фото пресс-службы ХК "Локомотив"

Болельщики составили символическую сборную ярославского «Локомотива»

Болельщики ярославского хоккейного клуба «Локомотив» составили символическую сборную команды по итогам прошедшего сезона. Голосование по определению лучших игроков проводилось на странице клуба в соцсети «Вконтакте».

В символическую сборную «Локомотива» по итогам голосования болельщиков вошли вратарь Эдвард Паскуале, защитники Алексей Марченко и Рушан Рафиков, нападающие Егор Коршков, Тему Пулккинен и Павел Красковский.

«Локомотив» завершил хоккейный сезон 29 марта. В Москве в седьмом решающем матче второго раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский клуб уступил ЦСКА со счетом 0:2 и выбыл из дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина, проиграв в серии до четырех побед с результатом 3-4.

Антон Антонов


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