СвЖД увеличила количество «Грузовых экспрессов» в 1,7 раза

В январе-марте текущего года Свердловская железная дорога (СвЖД) отправила 342 поезда в рамках сервиса «Грузовой экспресс», что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Всего было перевезено 63 тыс. тонн грузов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе СвЖД.

«В основе сервиса лежит технология перевозки грузов по согласованному графику. “Грузовой экспресс” позволяет на опорной станции объединять вагоны нескольких грузоотправителей в один маршрутный поезд с дальнейшим проследованием по расписанию. В текущем году клиентам стала доступна дополнительная опция “Блок-трейн” – графиковая доставка вагонов до станции формирования “экспрессов” и от станции их расформирования до конечного получателя. В первую очередь услуга ориентирована на предприятия малого и среднего бизнеса», пояснили в пресс-службе.

Всего в январе-марте 2021 года на СвЖД по согласованному с клиентом расписанию проследовало более 2,6 тыс. поездов, что на 0,9% выше в сравнении с показателями прошлого года. Перевезено 4,1 млн тонн грузов, что составляет 11% от общей погрузки дороги.

Илья Смирнов