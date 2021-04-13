В Сарапульском районе Удмуртии рекультивируют свалку на 14 гектаров

Свалку в Сарапульском Удмуртии, которой почти 30 лет, рекультивируют к 2023 году. Ее площадь составляет почти 14 га, там накоплено почти 435 тыс. тонн отходов, средняя высота слоя мусора составляет 6 м, в некоторых местах — 10 м, написал премьер республики Ярослав Семенов на своей странице во «ВКонтакте».

«В этом году стартуют земляные работы, в следующем – завершим техническую часть рекультивации. Тогда же, с посева многолетних трав, начнется биологический этап. Завершится весь процесс в 2023 году высадкой саженцев ели»,— подчеркнул господин Семенов.