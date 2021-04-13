В Омске суд вынес приговор группе обнальщиков

В Центральном райсуде Омска завершилось рассмотрение дела преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Как рассказали в прокуратуре региона, предполагаемому организатору группы Станиславу Мацелевичу, который уже имел судимость назначили 9,5 лет лишения свободы. Трое обвиняемых получили от двух до трех лет заключения. Еще пяти фигурантам суд счел возможным назначить условные сроки. Суд согласился с квалификацией действий подсудимых по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По данным управления Следственного комитета РФ (СКР) по Омской области, нелегальная финансовая организация, действовала в регионе около трех лет. Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03% до 3,5% от каждой операции. По данным следствия, за три года своего существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 млрд руб. В 2015 году силовики провели аресты подпольных финансистов. Правоохранители подсчитали, что нелегальные банковские операции принесли обвиняемым доход свыше 207 млн руб. Один из эпизодов уголовного дела — хищение более 580 млн руб. у ООО «Банк Сириус».

«В счет возмещения причиненного преступлениями ущерба по инициативе следствия судом было арестовано имущество обвиняемых и их родственников на общую сумму 237 млн руб. Трое обвиняемых, в том числе брат Станислава Мацелевича, скрывшиеся от следствия и суда, объявлены в розыск. В отношении еще троих обвиняемых материалы уголовного дела ранее были выделены в отдельное производство и уже вынесены обвинительные приговоры»,— рассказала официальный представитель омского управления СКР Лариса Болдинова.

Илья Николаев