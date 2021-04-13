Началась продажа билетов на новый авиарейс Сочи-Анапа-Сочи

С 1 мая 2021 года компания «ЮТэйр» запускает новый внутренний авиамаршрут Сочи-Анапа-Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. В настоящий момент началась продажа билетов.

Известно, что в мае рейсы будут ежедневными, кроме воскресенья, а сначала лета начнут выполняться семь раз в неделю. Стоимость билета - от 2 185 руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в начале апреля власти Краснодарского края и руководство авиакомпании «ЮТэйр» обсудили возможность создания внутреннего маршрута Краснодар-Сочи-Анапа. По мнению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, у жителей должна быть возможность комфортно добираться до побережья в летний сезон.

В настоящий момент в регионе также существует авиарейс Краснодар-Сочи.

Наталья Решетняк