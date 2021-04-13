В одной из школ Сарапула проводили занятия без парт

Прокуратура выявила нарушения в школе №1 Сарапула после публикации поста в социальных сетях. Было установлено, что занятия английским языком в одном из кабинетов проводились без парт, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В результате директора школы привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения). Сумма штрафа составила 3 тыс. руб. Кроме того, еще два лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.