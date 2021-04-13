Обвиняемую в гибели четырех человек при пожаре женщину оправдали в Удмуртии

Сарапульский городской суд оправдал местную жительницу, обвиняемую в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть четырех человек и уничтожение имущества на сумму более 3 млн руб. Причиной пожара в доме на ул. Труда, который произошел в ночь на 19 декабря 2018 года, стала непотушенная сигарета, но не было достоверных доказательств, что ее курила подсудимая, сообщается на сайте труда.

Напомним, что при пожаре в доме №61 по ул. Труда погибли женщины 32, 59 и 86 лет, а также 13-летний мальчик. Еще шесть жителей дома были госпитализированы, в том числе трое детей. Дом восстановлению не подлежал.

Следователи возбудили у уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «халатность». Обвинение в отношении одной из жительниц дома был основано на показаниях свидетелей и потерпевших, но такие сообщение не признали достаточными доказательствами. Отметим, что сторона обвинения не согласилась с первоначальным решением суда и подала апелляцию, но приговор оставили без изменения. Он вступил в законную силу.