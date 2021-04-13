Более 55 тыс. югорчан заразились коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) был подтвержден 51 случй заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в региональном оперативном штабе, новые случаи зарегистрированы в 10 муниципалитетах.

Больше всего человек заразились в Ханты-Мансийске — 15. В Сургуте диагноз подтвердился у 10 пациентов, в Нефтеюганском районе — у семи. «На момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 8 зафиксирована пневмония, у троих — бессимптомно»,— уточнили в оперштабе.

Таким образом, на 13 апреля в ХМАО зафиксировано 55 032 случая заболевания COVID-19. Более 53 тыс. пациентов выздоровели, 787 югорчан скончались. Среди оставшихся больных 40 человек находится в тяжелом состоянии, 26 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.