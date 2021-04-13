Медучреждения Ярославской области возвращаются в плановый режим работы

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области санаторий «Сосновый бор», ранее перепрофилированный под прием пациентов с коронавирусом, возобновил работу по оказанию плановой медицинской помощи, сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации. В сообщении отмечается, что в регионе завершается перевод лечебных учреждений в штатный режим.

По словам директора санатория Татьяны Гороховой, сотрудники санатория приняли решение организованно вакцинироваться от коронавируса.

«Мы очень рады, что снова можем работать в привычном ритме и режиме. Сейчас к нам приезжают и взрослые, и дети. Поэтому для нас очень важно обезопасить себя и пациентов. Сегодня процедуру прошли первые 20 человек»,— добавила госпожа Горохова.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в Ярославле в гинекологическом отделении клинической больницы имени Н.А. Семашко, ранее перепрофилированной под ковид-пациентов, возобновился плановый прием. В больнице имени Семашко в штатный режим вернулись семь отделений и дневной стационар.

В департаменте уточнили, что постепенный перевод медучреждений в режим планового приема начался в конце января. На данный момент к работе в обычном режиме вернулась большая часть лечебных учреждений Ярославской области.

Дарья Сабаева